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В семи общинах Днепропетровщины зафиксировано значительное превышение эпидпорога

Сегодня 14:08
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В Днепропетровской области в некоторых районах превышен эпидпорог.

Новости Днепра про В семи общинах Днепропетровщины зафиксировано значительное превышение эпидпорога

В Украине в некоторых городах есть вспышки заболеваемости ОРВИ, а в школах вводят карантины и онлайн-обучение.

На Днепропетровщине заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе превысила эпидемический порог в Павлограде, Терновке, Васильковской, Магдалиновской, Пятихатской, Юрьевской и Петриковской общинах, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Однако в Днепропетровской области показатели инфекционных заболеваний соответствуют сезонным уровням и на 26,8% меньше эпидпорога.

Случаев COVID-19 было на 32% меньше, чем на прошлой неделе. Однако от коронавируса один человек скончался. На территории области циркулирует штамм Omicron SARS-CoV-2, вирусы гриппа типа А, В и парагриппа.

Напомним, в Днепре 8 минут реанимировали ребенка посреди улицы.

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