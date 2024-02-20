В Днепре собаку привязали к забору ветклиники и бросили на произвол судьбы (ВИДЕО)

В Днепре хозяин оставил своего пса привязанным у забора ветклиники и ушел.

Все произошло неподалеку от ветклиники на улице Рабочей.

Как сообщили на официальной Facebook-странице ветеринарного медучреждения, 20 февраля около 10.30 утра неизвестный человек бросил своего друга — немецкую овчарку лет 7-8, привязав ее к забору.

На видео видно, что мужчина идет вместе с собакой в клинику, а затем подходит к забору, чтобы привязать поводок к металлическим штыкам. После этого не оглядываясь — уходит, оставив собаку на произвол судьбы.

Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с клиникой.

Сотрудники медучреждения сначала пытались забрать собаку в клинику, но животное, как только кто-то подходил, громко лаяло и не подпускало к себе чужаков. Чуть позже ветеринары принесли псу воду и еду, а затем позвонили в Зооконтроль.

Специалистам КП удалось отловить собаку и забрать на передержку в коммунальный приют.

В данный момент сотрудники клиники хотят найти хозяина собаки.

Общее состояние животного хорошее.

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Просьба, если кто-то узнает мужчину или знает какую-либо информацию (имя, адрес) просим сообщить в нашу клинику по номерам:

068-742-47-73;

066-351-91-01;

073-204-43-38

Если видео вдруг не открывается, то увидеть его можно ТУТ.

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