В Днепре собаку привязали к забору ветклиники и бросили на произвол судьбы (ВИДЕО)

Все произошло неподалеку от ветклиники на улице Рабочей.
Как сообщили на официальной Facebook-странице ветеринарного медучреждения, 20 февраля около 10.30 утра неизвестный человек бросил своего друга — немецкую овчарку лет 7-8, привязав ее к забору.
На видео видно, что мужчина идет вместе с собакой в клинику, а затем подходит к забору, чтобы привязать поводок к металлическим штыкам. После этого не оглядываясь — уходит, оставив собаку на произвол судьбы.
Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с клиникой.
Сотрудники медучреждения сначала пытались забрать собаку в клинику, но животное, как только кто-то подходил, громко лаяло и не подпускало к себе чужаков. Чуть позже ветеринары принесли псу воду и еду, а затем позвонили в Зооконтроль.
Специалистам КП удалось отловить собаку и забрать на передержку в коммунальный приют.
В данный момент сотрудники клиники хотят найти хозяина собаки.
Общее состояние животного хорошее.
⠀
Просьба, если кто-то узнает мужчину или знает какую-либо информацию (имя, адрес) просим сообщить в нашу клинику по номерам:
Если видео вдруг не открывается, то увидеть его можно ТУТ.
Читайте также:
Автор:
Женщины, которые не состоят в браке и в одиночку воспитывают…
По его словам, это фейк!
Из-за теплой погоды в феврале не некоторых деревьях уже начали…
В Днепре остановили таксиста, который, вероятно, был в состоянии наркотического…
В Павлограде обновили аварийную стелу под названием города.
Женщины, которые не состоят в браке и в одиночку воспитывают ребенка могут получить денежную помощь. Право на нее также имеют одинокие усыновители, вдовы или вдовцы.
По его словам, это фейк!
У Новомосковську на Дніпропетровщині знайшли підлітків, які цими вихідними понівечили громадську вбиральну в центрі міста.
Из-за теплой погоды в феврале не некоторых деревьях уже начали пробиваться почти. А уже через 9 дней начинается календарная весна. Жители Днепра очень любят это время года, по крайней мере, об этом можно судить по тому, сколько «весенних» улиц есть…
Нужна ваша помощь!
В Днепре остановили таксиста, который, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения и возил людей без водительских прав.
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область.
Тело парня обнаружили на глубине 2 м и на расстоянии 30 м от берега.
В Днепропетровской области в некоторых районах превышен эпидпорог.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!