В Днепре десятки ящиков непроданной клубники выбросили на мусорку

Жители Днепра сообщают, что в городе десятки ящиков непроданной клубники выбрасывают на свалку. Скорее всего, это произошло вблизи одного из супермаркетов.
На видео, опубликованном в соцсети видно, как возле одного из мусорных баков стоит более десятка ящиков с потерявшей товарный вид клубникой. Ягоду не распродали, поэтому пришлось списать и оставить на помойке.
Можно было пустить дешевле, а не выбрасывать, — комментирует ситуацию автор видео.
Судя по видео, часть клубники все же не пропадет, потому что у ящиков собрались люди, выбирающие «уцелевшие» ягоды, чтобы забрать себе. Но почему нельзя было сразу поставить адекватную цену, чтобы товар не пропал, непонятно.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «свалились» цены на клубнику. В разных районах города стоимость этой ягоды колеблется в пределах 50-80 гривен за килограмм. Ценообразование зависит от сорта, вида и времени суток, когда вы хотите приобрести товар.
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