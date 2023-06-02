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У Дніпрі десятки ящиків непроданої полуниці викинули на смітник

Сьогодні 11:00
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У Дніпрі непродану полуницю викинули на смітник.

Новости Днепра про У Дніпрі десятки ящиків непроданої полуниці викинули на смітник

Мешканці Дніпра повідомляють, що в місті десятки ящиків непроданої полуниці викидають на смітник. Скоріше за все, це відбулося поблизу одного із супермаркетів. 

На відео, опублікованому в соцмережі видно, як біля одного із сміттєвих баків стоїть більше десятка ящиків з полуницею, яка втратила товарний вигляд. Ягоду не розпродали, тому довелося списати та лишити на смітнику. 

Можна ж було пустити дешевше, а не викидати, – коментує ситуацію автор відео.

Судячи з відео, частина полуниці все ж не пропаде, бо біля ящиків зібралися люди, які вибирають “вцілілі” ягоди, щоб забрати собі. Але чому не можна було відразу поставити адекватну ціну, щоб товар не пропав, не зрозуміло. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “рухнули” ціни на полуницю. У різних районах міста вартість цієї ягоди коливається в межах 50-80 гривень за кілограм. Ціноутворення залежить від сорту, виду та часу доби, коли ви хочете придбати її.

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Новости Днепра про У Дніпрі десятки ящиків непроданої полуниці викинули на смітникУкраїнська

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