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Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машине

Сегодня 18:32
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Котик чудом выжил.

Новости Днепра про Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машине

В столице Таиланда котик Шифу с весом 8,5 кг выпал с шестого этажа, разбил в машине, которая стояла внизу, заднее стекло и выжил.

Об этом сообщил владелец автомобиля в Facebook.

Как выяснилось, Шифу гулял по балкону, но сорвался и упал.

После падения усатого сразу отвезли к ветеринару. К счастью, с ним все хорошо – его спас лишний вес. Отмечается, что Шифу только потерял два когтя.

Новости Днепра про Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машине

Владельцы котика пообещали возместить ремонт авто.

Новости Днепра про Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машине

Кроме того, им пришлось заплатить штраф в 28 долларов – в многоэтажках Бангкока запрещено держать кошек.

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Новости Днепра про Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машинеУкраїнська Новости Днепра про Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машинеРусский

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