В Днепре в честь Милы Йовович появился новый арт-объект: где его найти и как он выглядит

1 июня, в Днепре открыли арт-объект, посвященный голливудской актрисе Мили Йовович.
Известная актриса родилась в Киеве, но провела несколько лет своего детства в Днепре, после чего снова уехала в столицу, а оттуда эмигрировала с семьей в США. Поэтому достаточно символично, что арт-объект, посвященный звезде, открыли именно в День защиты детей, который отмечается 1 июня.
Расположена арт-инсталляция в Художественном переулке, близ площади Героев Майдана.
Сама Мила Йовович об этой инициативе еще не знает, но думаю не против того, чтобы в городе, где она провела почти 5 лет своего детства, появился арт-объект в ее честь.
Актриса неоднократно выражала обеспокоенность тем, что происходит в Украине.
В Художественном переулке еще множество интересных инсталляций, поэтому если выбираете место для прогулки, то вам сюда.
Фото ниже — Інформатор.
В нашем городе она успела походить в детсад, поэтому для инсталяции использовали дверцу от шкафчика, горшок, которым часто пользовались в те времена, когда Йовович жила в Днепропетровске и мультипаспорт, где есть фото актрисы из фильма «Пятый элемент».
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