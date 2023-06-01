У Дніпрі на честь Міли Йовович з’явився новий арт-об’єкт: де його знайти та як він виглядає

Міла Йовович декілька років прожила в Дніпрі

1 червня, у Дніпрі відкрили арт-об’єкт присвячений голлівудській акторці Мілі Йовович.

Відома акторка народилася в Києві, але провела декілька років свого дитинства у Дніпрі, після чого знову поїхала до столиці, а звідти емігрувала з родиною до США. Тому досить символічно, що арт-об’єкт присвячений зірці відкрили саме в День захисту дітей, який відзначається 1 червня.

Розташована арт-інсталяція у Мистецькому провулку, що поблизу площі Героїв Майдану.

Сама Міла Йовович про цю ініціативу ще не знає, але думаю буде не проти того, щоб в місті, де вона провела майже 5 років свого дитинства, з’явився арт-об’єкт на її честь.

Акторка неодноразово висловлювала занепокоєння тим, що відбувається в Україні.

У Мистецькому провулку ще безліч цікавих інсталяцій, тому якщо обираєте місце для прогулянки, то вам сюди.

Фото нижче – Інформатор.

У нашому місті вона встигла походити у дитсадочок, тому для інсталяції використали дверцята від шафки, горщик, яким часто користувалися в ті часи, коли Йовович жила в Дніпропетровську та мультипаспорт, де є фото акторки з фільму “П’ятий елемент”.

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