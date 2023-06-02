Применили тяжелую артиллерию: рф атаковала Никополь

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Оккупанты в полночь начали обстреливать Никополь. Снаряды из тяжелой артиллерии полетели на мирный город. В результате ударов россиян ни один человек не пострадал.
Обстрелянную территорию обследуют спасатели, отмечает Лысак.
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