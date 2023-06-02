Применили тяжелую артиллерию: рф атаковала Никополь

Оккупанты в полночь начали обстреливать Никополь. Снаряды из тяжелой артиллерии полетели на мирный город. В результате ударов россиян ни один человек не пострадал.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В ночь с 1 на 2 июня армия россии атаковала Никополь из тяжелой артиллерии.

Пожалуйста, берегите себя!

Российские военные в ходе массированной атаки сегодня ночью, 2 июня,…

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