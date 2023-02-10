В Днепре будут курсировать немецкие автобусы, полученные от Кельна

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На днях Днепр получил пять больших автобусов от Кельна (Германия). Теперь же город ждет еще два — уже от чешских партнеров. Мэр Днепра Борис Филатов отметил: после того, как несколько месяцев назад ракета России уничтожила немалое количество общественного транспорта, избежать коллапса и быстро восстановить автобусные перевозки удалось благодаря постоянным переговорам с партнерами и его личным контактам. Город получил автобусы из Киева, Винницы, Ровенщины, а также приобретенные частными предпринимателями.

Это почти 50 автобусов, они фактически перекроют потребность города в необходимом подвижном составе. Как мне докладывают подчиненные, частные перевозчики, в частности компании, испытывавшие проблемы из-за ракетного удара, они также восстанавливаются», — сказал Филатов в эфире канала «ДНЕПРОTV» 10 февраля.

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