В Днепре будут курсировать немецкие автобусы, полученные от Кельна

На днях Днепр получил пять больших автобусов от Кельна (Германия). Теперь же город ждет еще два — уже от чешских партнеров. Мэр Днепра Борис Филатов отметил: после того, как несколько месяцев назад ракета России уничтожила немалое количество общественного транспорта, избежать коллапса и быстро восстановить автобусные перевозки удалось благодаря постоянным переговорам с партнерами и его личным контактам. Город получил автобусы из Киева, Винницы, Ровенщины, а также приобретенные частными предпринимателями.
Виктория
Это почти 50 автобусов, они фактически перекроют потребность города в необходимом подвижном составе. Как мне докладывают подчиненные, частные перевозчики, в частности компании, испытывавшие проблемы из-за ракетного удара, они также восстанавливаются», — сказал Филатов в эфире канала «ДНЕПРОTV» 10 февраля.
Автор:
Зонт сегодгня не понадобится!
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня, 10 февраля, россияне массированно атаковали Украину, в том числе нашу область, ракетами.
Сегодня, 10 февраля, в Самарском районе Днепра обнаружили тело мужчины.
В Днепре снова будут выключать уличное освещение
В связи с полномасштабными военными действиями, которые начались на территории Украины 24 февраля прошлого года, украинцы «забыли» обо всем, что было до этого дня. В том числе о коронавирусе. Но люди продолжают болеть, а врачи продолжают призывать граждан вакцинироваться от…
В Днепре сгорел уличный киоск с едой
Российская ракета была в воздушном пространстве Молдовы.
Укрэнерго анонсировало возможные перебои с электроэнергией из-за ракетных обстрелов.
В ночь на 10 февраля враг атаковал Днепропетровщину дронами-камикадзе и ракетами.
У Дніпрі протягом доби лабораторними центрами зафіксовано 20 випадків захворювання на COVID-19.
Сегодня россияне снова терроризируют Украину ракетами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!