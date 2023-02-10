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У Дніпрі курсуватимуть німецькі автобуси, отримані від Кельну

Сьогодні 14:05
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Гарні новини!

Новости Днепра про У Дніпрі курсуватимуть німецькі автобуси, отримані від Кельну

Днями Дніпро отримав п’ять великих автобусів від Кельна (Німеччина). Нині ж місто чекає на ще два — уже від чеських партнерів. Мер Дніпра Борис Філатов зауважив: після того, як кілька місяців тому ракета рф знищила чималу кількість громадського транспорту, уникнути колапсу та швидко відновити автобусні перевезення вдалося завдяки постійним перемовинам з партнерами і його особистим контактам. Місто отримало автобуси з Києва, Вінниці, Рівненщини, а також ті, що придбали приватні підприємці.

«Це майже 50 автобусів, вони фактично перекриють потребу міста в необхідному рухомому складі. Як мені доповідають підлеглі, приватні перевізники, зокрема компанії, які мали проблеми через той ракетний удар, вони також відновлюються», — сказав Філатов в ефірі каналу «ДНІПРОTV» 10 лютого.

Новости Днепра про У Дніпрі курсуватимуть німецькі автобуси, отримані від КельнуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі курсуватимуть німецькі автобуси, отримані від КельнуРусский

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