В Днепре более 10 дней разыскивают без вести пропавшего 20-летнего парня

В Днепре разыскивают 20-летнего парня.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

В Днепре пропал без вести 20-летний Андрей Бессон. Как рассказали родные парня, 10 апреля он вышел из дома и не вернулся. Уже десять дней с ним нет связи.

В день исчезновения был одет в зеленую куртку, темно-синие джинсы и белые кроссовки «Puma».

Приметы: рост 180-185 см, волосы русые, короткая стрижка, на запястье имеет татуировку.

Если у вас есть информация о возможном месте пребывания без вести пропавшего юношу, просьба сообщить в полицию по телефону: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 или 102.

Напомним, ранее в Днепропетровской области нашли мертвым 49-летнего мужчину, которого разыскивали больше недели. В данный момент правоохранители проводят экспертизу, чтобы установить обстоятельства смерти погибшего.

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