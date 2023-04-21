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Плануйте маршрут: як у Дніпрі працюватиме транспорт 21 квітня

Сьогодні 07:15
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21 квітня електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: як у Дніпрі працюватиме транспорт 21 квітня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 721 автобус (з них 115 – великої місткості).

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Новости Днепра про Плануйте маршрут: як у Дніпрі працюватиме транспорт 21 квітняУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: як у Дніпрі працюватиме транспорт 21 квітняРусский

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