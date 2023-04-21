У Дніпрі більше 10 днів розшукують безвісти зниклого 20-річного хлопця

У Дніпрі розшукують 20-річного хлопця.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі зник безвісти 20-річний Андрій Бессоном. Як розповіли рідні хлопця, 10 квітня він вийшов з дому та не повернувся. Уже 10 днів з ним немає зв’язку.

У день зникнення був одягнутий в зелену куртку, темно-сині джинси та білі кросівки «Puma».

Прикмети: зріст 180-185 см, волосся русяве, коротка стрижка, на зап’ясті має татуювання.

Якщо у вас є інформація про можливе місце перебування безвісти зниклого юнака, прохання повідомити до поліції за телефонами: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 або 102.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині знайшли мертвим 49-річного чоловіка, якого розшукували більше тижня. Наразі правоохоронці проводять експертизу, щоб встановити обставини смерті загиблого.

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