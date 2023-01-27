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  • В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света

В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света

Сегодня 15:43
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В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.

Новости Днепра про В Днепре 79-летний дедушка

Это произошло 26 января. Так, 79-летний днепрянин позвонил полицейским и сообщил, что у него нет света уже более 5 часов. Пенсионер отметил, что если электричество не дадут, то скоро он подорвет 6 домов. После угрозы он завершил звонок, пишет «Днепр Оперативный».

Через некоторое время в дом дедушки пришли полицейские. Пенсионер объяснил, что ничего взрывать не собирался, но таким образом хотел обратить внимание на свою проблему.

Полицейские составили админпротокол.

Напомним, в Днепре и Кривом Роге начались соседские войны из-за несправедливого отключения света. Криворожцы облили двери подъезда дома, где не выключают свет, мочой и забросали яйцами.

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