В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света

Это произошло 26 января. Так, 79-летний днепрянин позвонил полицейским и сообщил, что у него нет света уже более 5 часов. Пенсионер отметил, что если электричество не дадут, то скоро он подорвет 6 домов. После угрозы он завершил звонок, пишет «Днепр Оперативный».
Через некоторое время в дом дедушки пришли полицейские. Пенсионер объяснил, что ничего взрывать не собирался, но таким образом хотел обратить внимание на свою проблему.
Полицейские составили админпротокол.
Напомним, в Днепре и Кривом Роге начались соседские войны из-за несправедливого отключения света. Криворожцы облили двери подъезда дома, где не выключают свет, мочой и забросали яйцами.
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