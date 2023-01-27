В Днепре электротранспорт возобновил свою работу: маршруты и расписание

На маршрутах работают следующие технические рейсы:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 87 единиц подвижного состава.
Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.
Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 788 транспортных средств (из них 149 – автобусы большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Читайте также:
Автор:
В Днепре на Березановке 26 января задержали вора. Мужчина вынес…
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 850 российских оккупантов.…
НЭК Укрэнерго выделила нашей области на 27 января днем 1200…
Рыбпатрульные Днепропетровщины разоблачили грубое нарушение правил рыболовства. Трое граждан на…
Сегодня, 27 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.
Сегодня ночью российские оккупанты терроризировали Никопольщину почти 12 часов.
В Днепре на Березановке 26 января задержали вора. Мужчина вынес из чужого дома технику и электроинструменты.
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 850 российских оккупантов. Также наши воины сбили 47 ракет, вертолет и три десятка дронов врага.
НЭК Укрэнерго выделила нашей области на 27 января днем 1200 МВт, ночью 1208 МВт. Это фактически половина потребностей Днепропетровщины в электроэнергии при текущей температуре воздуха.
Рыбпатрульные Днепропетровщины разоблачили грубое нарушение правил рыболовства. Трое граждан на реке Вороной, вблизи с. Сухая Калина (Синельниковский район, Днепропетровская обл.) ловили рыбу двумя лесными сетками из подо льда.
Старший солдат батальона оперативного назначения из Днепропетровской области Максим Подстрелов погиб 20 января. Произошло это во время минометных обстрелов. Мужчине навсегда осталось 25 лет.
Во Львове задержан 38-летний наркодилер из Днепропетровщины. Он находится в розыске с июня 2020 года.
Зонт сегодня не понадобится!
Сегодня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Кривбасовская Центрально-Городского района Кривого Рога.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!