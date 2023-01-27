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В Днепре электротранспорт возобновил свою работу: маршруты и расписание

Сегодня 10:05
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Сегодня, 27 января, в Днепре электротранспорт возобновил свою работу.

Новости Днепра про В Днепре электротранспорт возобновил свою работу: маршруты и расписание

На маршрутах работают следующие технические рейсы:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 37 транспортных средств;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всего 50 вагонов.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 87 единиц подвижного состава.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.

Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 788 транспортных средств (из них 149 – автобусы большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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