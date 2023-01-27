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Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света

Сегодня 10:45
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Сегодня, 27 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

Новости Днепра про Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света

Потому графики действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети».

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили в компании.

Посмотреть график вероятных отключений можно:

Выстоим и победим!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре электротранспорт возобновил свою работу: маршруты и расписание.

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