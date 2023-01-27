Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре электротранспорт возобновил свою работу: маршруты и расписание.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили в компании.

Об этом сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 27 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

Сегодня, 26 января, на трассе М-30 "Стрый-Умань-Днепр-Изварино" вблизи поселка Петропавловка…

Сегодня, 26 января, в Днепре спасли рыбака.

Сегодня ночью российские оккупанты терроризировали Никопольщину почти 12 часов.

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