У Дніпрі 79-річний дідусь “замінував” 6 будинків, бо обурений відключеннями світла

У Дніпрі пенсіонер погрожував підірвати будинки.

Це сталося 26 січня. Так, 79-річний дніпрянин зателефонував поліціянтам та повідомив, що в нього немає світла вже більше 5 годин. Пенсіонер зазначив, якщо електрику не дадуть, то скоро він підірве 6 будинків. Після погрози він завершив дзвінок, пише “Дніпро Оперативний”.

Через деякий час до оселі дідуся завітали поліціянти. Пенсіонер пояснив, що нічого підривати не збирався, але таким чином хотів привернути увагу на свою проблему.

Поліціянти склали адмінпротокол.

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