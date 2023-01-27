Массированный обстрел Никопольского района: как прошла ночь на Днепропетровщине

Сегодня ночью российские оккупанты терроризировали Никопольщину почти 12 часов.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

По его словам, Мировскую громаду оккупанты атаковали несколько раз подряд из РСЗО, выпустив по ней около полусотни снарядов.

В результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты. Также задело с десяток жилых домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения.

К счастью, люди невредимы. Обследование попавших под обстрел территорий продолжается.

Больше вражеских атак по громадам Днепропетровщины не зафиксировано. Спокойной пятницы, – отметил Николай Лукашук.

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