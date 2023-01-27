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  • Закидали яйцями під’їзд та авто: у Дніпрі та області розгорілися сусідські війни через відключення світла

Закидали яйцями під’їзд та авто: у Дніпрі та області розгорілися сусідські війни через відключення світла

Сьогодні 12:33
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На Дніпропетровщині почалися сусідські війни через несправедливе відключення світла.

Новости Днепра про Закидали яйцями під'їзд та авто: у Дніпрі та області розгорілися сусідські війни через відключення світла

Уже декілька місяців ми живемо з постійними відключеннями електрики. Більшість ставиться до них із розумінням, адже в цьому винні не українці, але іноді виникають конфлікти між сусідами через те, що в когось більше світла ніж в інших.

До прикладу, у Дніпрі виникла “війна” між будинками. Мешканці багатоповерхівки пишуть скарги на сусідів, у яких не так часто вимикають світло. Про це розповіли в телеграм-каналі “ХД”.

Новости Днепра про Закидали яйцями під'їзд та авто: у Дніпрі та області розгорілися сусідські війни через відключення світла

У Кривому Розі сусідські війни вийшли на новий рівень. Мешканка однієї із багатоповерхівок Катерина стверджує, що хтось облив під’їзд їхнього будинку сечею та закидав яйцями. На її думку, це сталося через те, що в них не вимикали світло, тому сусіди вирішили помститися. Свою історію вона розповіла в спільноті “Ми з Саксаганського району”.

Новости Днепра про Закидали яйцями під'їзд та авто: у Дніпрі та області розгорілися сусідські війни через відключення світла

У той же час в коментарях до допису люди сумніваються в правдивості історії. Вони натякають на те, що якщо це справді відбулося, то причина могла бути іншою. На їх думку, це сталося через те, що автівка була припаркована біля будинку та заважала іншим.

Новости Днепра про Закидали яйцями під'їзд та авто: у Дніпрі та області розгорілися сусідські війни через відключення світла

Проте жінка стверджує, що це сталося саме через несправедливе, на думку сусідів, відключення світла. 

Новости Днепра про Закидали яйцями під'їзд та авто: у Дніпрі та області розгорілися сусідські війни через відключення світла

Ми ж закликаємо бути добрішими один до одного, тому що конфлікти з сусідами проблеми з відключеннями світла не вирішать. Якщо у вас не вимикають світло – старайтесь економити. Якщо ж вимикають та не дотримуються графіків (і немає аварійних відключень) – повідомте про це свою компанію-постачальника. 

Нагадаємо, раніше в ДТЕК спростували інформацію про те, що будуть вимикати світло за скаргами споживачів. 

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Новости Днепра про Закидали яйцями під'їзд та авто: у Дніпрі та області розгорілися сусідські війни через відключення світлаУкраїнська

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