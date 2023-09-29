В Днепре 364 курсанта Университета внутренних дел приняли присягу работника Нацполиции

29 сентября 364 курсанта первого курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел приняли присягу работника Национальной полиции Украины.

Торжества провели на плацу вуза. Поздравить ребят, которые станут в ряды стражей порядка, пришли региональные руководители силовых ведомств, а также руководители города и области.

«У вас впереди большой путь, проходя который вы должны быть прежде всего честными перед собой и ответственными перед теми, кому сегодня поклялись на верность. Народу, государству и закону. Всегда помните об этом», — подчеркнул городской голова Днепра Борис Филатов, приобщившись к вручению курсантам специального полицейского жетона.

В ходе церемонии также продемонстрировали, как работают служебные собаки, и устроили показательное выступление действий малых тактических групп. «Присяга составляется раз на всю жизнь. Этот день вы будете помнить и с честью будете нести звание полицейского», — сказал ректор вуза Александр Моргунов.

Покидали плац курсанты торжественным маршем. «Для меня большая честь поступить в одно из лучших учебных заведений страны. Выбирая службу в военное время, каждый делает сознательный выбор, чтобы нести ее достойно и ответственно», — сказал первокурсник Максим.

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