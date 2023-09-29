В Днепре 364 курсанта Университета внутренних дел приняли присягу работника Нацполиции

Торжества провели на плацу вуза. Поздравить ребят, которые станут в ряды стражей порядка, пришли региональные руководители силовых ведомств, а также руководители города и области.
«У вас впереди большой путь, проходя который вы должны быть прежде всего честными перед собой и ответственными перед теми, кому сегодня поклялись на верность. Народу, государству и закону. Всегда помните об этом», — подчеркнул городской голова Днепра Борис Филатов, приобщившись к вручению курсантам специального полицейского жетона.
В ходе церемонии также продемонстрировали, как работают служебные собаки, и устроили показательное выступление действий малых тактических групп. «Присяга составляется раз на всю жизнь. Этот день вы будете помнить и с честью будете нести звание полицейского», — сказал ректор вуза Александр Моргунов.
Покидали плац курсанты торжественным маршем. «Для меня большая честь поступить в одно из лучших учебных заведений страны. Выбирая службу в военное время, каждый делает сознательный выбор, чтобы нести ее достойно и ответственно», — сказал первокурсник Максим.
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