«Днепр — тот город, где мы хотели бы базировать наши основные компании», — уполномочен правительству Чехии по реконструкции Украины

В Днепре с официальным визитом находится крупная делегация Чешской Республики.

12 июля, на 504-й день полномасштабного вторжения России в Украину, город принимает международный бизнес-форум. Инвестиционные проекты и идеи для совместной работы здесь рассматривают около 30 чешских компаний. Во время встречи делегатов с мэром Борисом Филатовым уполномоченный правительства Чехии по реконструкции Украины Томаш Копечный отметил: интерес бизнеса к Днепру дальше будет только расти.

«Днепр — это тот город, где хотели бы базироваться наши основные компании. Мы хотим услышать от вас, можем ли мы начинать совместно работать в сфере инфраструктуры — как трамвайной, так и метро — чтобы информировать партнеров об инициативах, которые могут их заинтересовать. Мы планируем с осени углублять эту работу. Это приоритет наших правительства и президента. Поддерживать Украину до ее победы, быть частью дальнейшего развития, быть партнерами», — сказал чешский чиновник.

Господин Копечный также добавил, что именно позиция конкретики и последовательности планирования мэрии Днепра делает сотрудничество таким оживленным. Это уже пятый официальный визит чешских представителей в город — включая приезд президента страны Петра Павела. Как известно, Чехия взяла патронат над Днепром и областью. «Нужно работать не только на уровне государства, но и территориальных общин», — убежден Копечный.

На совместную встречу прибыли также ряд представителей чешских компаний, специализирующихся на энергетике, здравоохранении и транспорте. В их числе и представитель Украинско-чешской торговой палаты Петр Крумпганзл. Мы всегда получали поддержку от офиса мэра. И сейчас пора вернуть это добро — помогать чешским и днепровским компаниям в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Стороны обсудили углубление проектов очистки воды и подготовку работы Генерального консульства Чехии для Днепра. Кроме того, речь шла и об инициативах в области медицины. Сейчас Чехия уже передала Днепру три «скорых» и оснащения к ним. Город планирует распределить это между больницами, военными бригадами или ГСЧС, объяснил Борис Филатов.

Чешская делегация также посетила Индустриальный парк.

Українська Русский

Автор: