«Дніпро — те місто, де ми б хотіли базувати наші основні компанії», — уповноважений уряду Чехії з питань реконструкції України

У Дніпрі з офіційним візитом перебуває велика делегація Чеської Республіки.

12 липня, на 504-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну, місто приймає міжнародний бізнес-форум. Інвестиційні проєкти та ідеї для спільної роботи тут розглядають близько 30 чеських компаній. Під час зустрічі делегатів із мером Борисом Філатовим уповноважений уряду Чехії з питань реконструкції України Томаш Копечний зауважив: інтерес бізнесу до Дніпра далі лише зростатиме.

«Дніпро — це те місто, де б хотіли базуватися наші основні компанії. Ми хочемо почути від вас, чи можемо ми починати вже спільно працювати в сфері інфраструктури — як трамвайної, так і метро — аби інформувати партнерів про ініціативи, що можуть їх зацікавити. Ми плануємо з осені поглиблювати цю роботу. Це є пріоритетом наших уряду та президента. Підтримувати Україну до її перемоги, бути частиною її подальшого розвитку, бути партнерами», — сказав чеський урядовець.

Пан Копечний також додав, що саме позиція конкретики і послідовності планування мерії Дніпра робить співпрацю такою жвавою. Наразі це вже пʼятий офіційний візит чеських представників до міста — включно із приїздом президента країни Петра Павела. Як відомо, Чехія взяла патронат над Дніпром і областю. «Потрібно працювати не лише на рівні держави, а й територіальних громад», — переконаний Копечний.

На спільну зустріч прибула також низка представників чеських компаній, що спеціалізуються на енергетиці, охороні здоров’я і транспорті. Серед них і представник Українсько-чеської торгової палати Петр Крумпганзл. «Ми завжди отримували підтримку від офісу мера. І зараз настав час повернути це добро — допомагати чеським і дніпровським компаніям у довгостроковій перспективі», — сказав він.

Сторони також обговорили поглиблення проєктів очищення води та підготовку роботи Генерального консульства Чехії для Дніпра. Крім цього, йшлося і про ініціативи в галузі медицини. Нині Чехія вже передала Дніпру три «швидкі» та оснащення до них. Місто планує розподілити це між лікарнями, військовими бригадами або ДСНС, пояснив Борис Філатов.

Чеська делегація також відвідала Індустріальний парк.

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