Травмировался водитель: в Днепре на Рабочей грузовик влетел в столб (ФОТО)

В пятницу, 14 июля, в Днепре произошло ДТП с грузовиком.

На улице Рабочей фура снесла столб. По словам очевидцев, на место приехала скорая и полиция. По предварительной информации, в результате столкновения травмировался водитель грузовика. Его осматривают медики.

Грузовик перекрыл рельсы, поэтому движение трамваев парализовано.

В обстоятельствах ДТП будут разбираться патрульные, работающие на месте инцидента.

Фото с места происшествия опубликовали в телеграм-канале ХДнипро.

Напомним, ранее мы сообщали, что на улице Романа Шухевича загорелся трамвай.

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