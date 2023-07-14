Травмувався водій: у Дніпрі на Робочій вантажівка влетіла у стовп (ФОТО)

На вулиці Робочій фура знесла стовп. За словами очевидців, на місце приїхала швидка та поліція. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення травмувався водій вантажівки. Його оглядають медики.
Вантажівка перекрила рельси, тому рух трамваїв паралізовано.
В обставинах ДТП розбиратимуться патрульні, які працюють на місці інциденту.
Фото з місця події опублікували в телеграм-каналі ХДніпро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на вулиці Романа Шухевича спалахнув трамвай.
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