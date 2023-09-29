У Дніпрі 364 курсанти Університету внутрішніх справ склали присягу працівника Нацполіції

29 вересня 364 курсанти першого курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ склали присягу працівника Національної поліції України.

Урочистості провели на плацу вишу. Привітати хлопців і дівчат, що стануть до лав правоохоронців, прийшли регіональні очільники силових відомств, а також керівники міста і області.

«У вас попереду великий шлях, проходячи який ви маєте бути насамперед чесними перед собою і відповідальними перед тими, кому сьогодні присягнули на вірність. Народу, державі та Закону. Завжди пам’ятайте про це», — наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов, долучившись до вручення курсантам спеціального жетона поліцейського.

Під час церемонії також продемонстрували, як працюють службові собаки, і влаштували показовий виступ дій малих тактичних груп. «Присяга складається раз на все життя. Цей день ви пам’ятатимете і з честю нестимете звання поліцейського», — сказав ректор вишу Олександр Моргунов.

Покидали плац курсанти урочистим маршем. «Для мене велика честь вступити до одного з найкращих навчальних закладів країни. Обираючи службу під час воєнного часу, кожен робить свідомий вибір, щоб нести її гідно та відповідально», — сказав першокурсник Максим.

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