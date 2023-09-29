У Дніпрі 364 курсанти Університету внутрішніх справ склали присягу працівника Нацполіції

Урочистості провели на плацу вишу. Привітати хлопців і дівчат, що стануть до лав правоохоронців, прийшли регіональні очільники силових відомств, а також керівники міста і області.
«У вас попереду великий шлях, проходячи який ви маєте бути насамперед чесними перед собою і відповідальними перед тими, кому сьогодні присягнули на вірність. Народу, державі та Закону. Завжди пам’ятайте про це», — наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов, долучившись до вручення курсантам спеціального жетона поліцейського.
Під час церемонії також продемонстрували, як працюють службові собаки, і влаштували показовий виступ дій малих тактичних груп. «Присяга складається раз на все життя. Цей день ви пам’ятатимете і з честю нестимете звання поліцейського», — сказав ректор вишу Олександр Моргунов.
Покидали плац курсанти урочистим маршем. «Для мене велика честь вступити до одного з найкращих навчальних закладів країни. Обираючи службу під час воєнного часу, кожен робить свідомий вибір, щоб нести її гідно та відповідально», — сказав першокурсник Максим.
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