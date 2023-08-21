В Днепре 21 и 22 августа популярные трамваи будут заканчивать работу раньше: причина

В понедельник, 21 августа, и во вторник, 22 августа, в Днепре трамваи №15 будут заканчивать свою работу раньше.
Изменения связаны с ремонтом колеи.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
Последние отправления с конечный остановок:
Учитывайте эти изменения, чтобы не стоять даром на остановке!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в понедельник популярный трамвай будет курсировать по сокращенному маршруту: подробности.
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