У Дніпрі 21 та 22 серпня популярні трамваї будуть закінчувати роботу раніше: причина

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У понеділок, 21 серпня, та у вівторок, 22 серпня, у Дніпрі трамваї №15 будуть закінчувати свою роботу раніше.

Зміни пов’язані з ремонтом колії.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

від Залізничного вокзалу о 20:14;

від вул. Криворізька о 20:45.

Враховуйте ці зміни, щоб не стояти дарма на зупинці!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у понеділок популярний трамвай курсуватиме скороченим маршрутом: подробиці.

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