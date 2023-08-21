У Дніпрі 21 та 22 серпня популярні трамваї будуть закінчувати роботу раніше: причина

У понеділок, 21 серпня, та у вівторок, 22 серпня, у Дніпрі трамваї №15 будуть закінчувати свою роботу раніше.
Зміни пов’язані з ремонтом колії.
Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Враховуйте ці зміни, щоб не стояти дарма на зупинці!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у понеділок популярний трамвай курсуватиме скороченим маршрутом: подробиці.
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