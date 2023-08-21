Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі у понеділок популярний трамвай курсуватиме скороченим маршрутом: подробиці

У Дніпрі у понеділок популярний трамвай курсуватиме скороченим маршрутом: подробиці

Сьогодні 08:28
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі у понеділок популярний трамвай курсуватиме скороченим маршрутом: подробиці

Сьогодні, 21 серпня, у Дніпрі трамваї №12 продовжать працювати за скороченим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.

Також у місті продовжить працювати тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла увесь день: з 8 до 18 (АДРЕСИ).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі у понеділок популярний трамвай курсуватиме скороченим маршрутом: подробиціУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині Kia злетіла в кювет та перевернулась: загинула жінка, постраждав чоловік   
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
На Дніпропетровщині Kia злетіла в кювет та перевернулась: загинула жінка, постраждав чоловік   

Сьогодні, 21 серпня, на вулиці Центральній села Вербки Павлоградського району…

Де сьогодні у Дніпрі не буде світла увесь день: з 8 до 18 (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
Де сьогодні у Дніпрі не буде світла увесь день: з 8 до 18 (АДРЕСИ)

Заряджайте все!

На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися легковик та вантажівка: загинула жінка
Новини Дніпра
Вчора 18:27
На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися легковик та вантажівка: загинула жінка

Сьогодні, 20 серпня, на трасі М30 у Павлоградському районі сталася…

Африканська спека: у Дніпрі “на сонці” зафіксували +56 градусів
Новини Дніпра
Вчора 18:01
Африканська спека: у Дніпрі “на сонці” зафіксували +56 градусів

Це літо видалося дуже спекотним.

Наверх