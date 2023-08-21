У Дніпрі у понеділок популярний трамвай курсуватиме скороченим маршрутом: подробиці

Сьогодні, 21 серпня, у Дніпрі трамваї №12 продовжать працювати за скороченим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.
Також у місті продовжить працювати тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла увесь день: з 8 до 18 (АДРЕСИ).
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