В Днепр и область нельзя завозить грузы из Бельгии: что под запретом и почему

В Украину и Днепропетровщину нельзя ввозить грузы из Бельгии.

Значительную часть грузов завернут еще на таможне, но в Госпродслужбе Днепропетровщины предупреждают о запрете ввоза товаров из Бельгии.

ЕС через систему нотификации болезней ADIS сообщил о вспышке опасного заболевания на территории Королевства Бельгия. Речь идет о нескольких случаях заболевания животных блутангом. Главный государственный ветеринарный инспектор Украины ввел ограничения на ввоз в Украину грузов, а в частности благоприятных к вирусу блутанга животных и генетического материала от них.

В чем опасность блутанга?

Блутанг – вирусное заболевание. Для людей опасности нет, но болезнь очень заразна и быстро распространяется среди поголовья животных, которые благоприятны для этого вируса. Речь идет о крупном рогатом скоте.

Передается заболевание через комаров и других насекомых, питающихся кровью или даже паукообразных. Блутанг можно вылечить. Однако зараженных животных изолируют, а здоровое поголовье вакцинируют.

Заметим, ранее в Днепр и область запретили завозить товары из Нидерландов из-за вспышки заболеваемости блутангом.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: