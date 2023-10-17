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  • До Дніпра та області не можна завозити вантажі з Бельгії: що під забороною та чому

До Дніпра та області не можна завозити вантажі з Бельгії: що під забороною та чому

Сьогодні 20:47
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До України та Дніпропетровщини не можна ввозити вантажі з Бельгії.

Новости Днепра про До Дніпра та області не можна завозити вантажі з Бельгії: що під забороною та чому

Згідно з офіційною інформацією Європейського Союзу (через систему нотифікації хвороб тварин – ADIS), на території Королівства Бельгія зареєстровані випадки захворювання тварин на блутанг!

На виконання розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України № 46 від 13 жовтня 2023 року щодо обмежень на ввезення на територію України вантажів з Королівства Бельгія через реєстрацію блутангу розпорядженням Головного державного ветеринарного інспектора Дніпропетровської області заборонено ввезення на територію Дніпропетровської області з Королівства Бельгія сприятливих до вірусу блутангу тварин та генетичного матеріалу від них.

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Новости Днепра про До Дніпра та області не можна завозити вантажі з Бельгії: що під забороною та чомуУкраїнська

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