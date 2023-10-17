Як мешканці Дніпра можуть зробити інтернет стабільним під час блекаутів: покрокова інструкція

Якщо росіяни продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру, в Україні знову виникне загроза блекаутів.

Але українців більше засмучувала у цей період не відсутність світла, а так званий “вакуум”, який виникав через відсутність зв’язку та інтернету.

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як зробити інтернет стабільним навіть під час блекаутів.

Поки ми забезпечуємо провайдерів системами резервного живлення та розробляємо план дій під час блекаутів, підготували для вас інструкцію на випадок екстремальних ситуацій. Переглядайте картинки та надсилайте їх знайомим. На дайте ворогу зіпсувати ваші плани, – йдеться у повідомленні.

Покрокова інструкція:

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра розповів, як місто готується до можливих блекаутів.

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