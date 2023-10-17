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  • На Прикарпатті турист із Дніпра застряг біля підніжжя гори під час сніжної бурі

На Прикарпатті турист із Дніпра застряг біля підніжжя гори під час сніжної бурі

Сьогодні 11:31
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На Прикарпатті рятували туриста із Дніпра, який через негоду застряг у наметі під час сніжної бурі.

Новости Днепра про На Прикарпатті турист із Дніпра застряг біля підніжжя гори під час сніжної бурі

Як повідомили в ДСНС, 53-річний турист звернувся до Яремчанських рятувальників, бо потребував допомоги через погіршення погодних умов. Напередодні чоловік вирушив у гори, але раптово випав сніг.

Дніпрянин сидів у наметі на підніжжі гори Шпиці та не міг самостійно повернутися до міста. На пошуки туриста відправилися місцеві рятувальники. 

Згодом надзвичайники знайшли потерпілого, надали допомогу та супроводили мандрівника до туристичного притулку “Білий Слон Гаджина” на тимчасове розміщення для ночівлі. 

Також у ДСНС закликали громадян дотримуватись правил поведінки в горах, і нагадали про небезпеку при їх ігноруванні. Зокрема, заборонено відправлятися в гори наодинці. 

Новости Днепра про На Прикарпатті турист із Дніпра застряг біля підніжжя гори під час сніжної бурі

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Карпати засипало снігом. 

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Новости Днепра про На Прикарпатті турист із Дніпра застряг біля підніжжя гори під час сніжної буріУкраїнська

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