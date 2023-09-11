До Дніпра та області заборонили ввозити вантажі з Нідерландів: що потрапило у чорний список

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.
Згідно з офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (WOAH) та Європейського Союзу (через систему нотифікації хвороб тварин – ADIS), на території Королівства Нідерландів зареєстровані випадки захворювання тварин на блутанг.
Відповідно до розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України від 07.09.2023 № 39 «Щодо обмежень на ввезення в Україну вантажів з Королівства Нідерландів через реєстрацію блутангу», з метою запобігання занесенню на територію України збудника вказаної хвороби обмежено ввезення з Королівства Нідерландів тварин, сприйнятливих до вірусу блутангу, та генетичного матеріалу від них.
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