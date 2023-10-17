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Мер Дніпра розповів, як місто готується до можливих блекаутів

Сьогодні 09:30
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Минулого року відключення світла на кілька місяців увійшли в наше життя.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, як місто готується до можливих блекаутів

Цього року ситуація може повторитися, якщо росіяни продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру.

Як Дніпро готується до можливих блекаутів, розповів міський голова Борис Філатов в інтерв’ю “НМ”.

За його словами, місто готується, до того ж дуже потужно.

Не можу знати ситуації в масштабах усієї країни. Водночас ми, як громада, суттєво залежимо від стану справ у державі, в енергосистемі загалом. Окрім Бога та ППО, ніхто не знає, як ми зможемо пройти через можливі ворожі обстріли та вистояти. Повітряні сили наголошують, що зараз агресор використовує проти України вже по 500 дронів на місяць – тобто набагато більше, аніж раніше. Втім, ми у Дніпрі готуємося і дуже потужно. Ми не витрачали час дарма. Місто придбало численні генератори для комунальних підприємств. Загалом ми працюємо над усіма цими питаннями разом з Дніпропетровською ОВА, приватними постачальниками електрики тощо. Займаємося 24/7. Будемо дивитися на розвиток подій, – сказав Філатов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли у Дніпрі планують відкрити дитячі садочки.

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Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, як місто готується до можливих блекаутівУкраїнська

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