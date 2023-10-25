В Чехии людям на головы сбросили миллион долларов

Дождь из денег уже не метафора.

Аттракцион невиданной щедрости провели в Чехии, близ города Лиса над Лабем.

Об этом пишет Brainee, а видео с уникальной акцией распространили на YouTube.

На видео, которое опубликовали в сети видно, как кучу денег сбрасывают с вертолета над полем, где собрались тысячи человек. Как оказалось, владельцем миллиона долларов был инфлюэнсер и ведущий Камил Бартошек, более известный под псевдонимом Kazma.

Блогер устроил конкурс, где участникам предстояло расшифровать код в его авторском фильме. Поскольку победителя так и не удалось выбрать, ведущий решил раздать деньги рандомно. А чтобы сделать этот квест более зрелищным, заказал вертолет.

Попасть на раздачу денег люди смогли после того, как поделились с блогером своим электронным адресом, куда инфлюэнсер отправил загадку с локацией.

Поэтому в определенный день над полем, где стояли тысячи людей, банкноты развеялись и засыпали землю, а очевидцы с пакетами бросились их собирать. Миллион долларов участники инвента собрали менее чем за час. Как видно на видео, люди приходили целыми компаниями, с пластиковыми пакетами и пытались выхватить деньги из-под носа друг друга.

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