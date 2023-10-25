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У Чехії людям на голови скинули мільйон доларів

25.10.2023 19:21
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Дощ з грошей вже не метафора.

Новости Днепра про У Чехії людям на голови скинули мільйон доларів

Атракціон невиданої щедрості провели у Чехії, поблизу міста Лиса-над-Лабем. 

Про це пише Brainee, а відео з унікальною акцією поширили на YouTube.

На відео, яке опублікували у мережі видно, як купу грошей скидають з гелікоптера над полем, де зібралися тисячі людей. Як виявилося, власником мільйона доларів був інфлюенсер і ведучий Каміл Бартошек, який більш відомий під псевдонімом Kazma.

Блогер влаштував конкурс, де учасники мали розшифрувати код в його авторському фільмі. Позаяк переможця так і не вдалося вибрати, ведучий вирішив роздати гроші рандомно. А щоб зробити цей квест видовищнішим, замовив гелікоптер.

Новости Днепра про У Чехії людям на голови скинули мільйон доларів

Потрапити на роздачу грошей люди змогли після того, як поділилися з блогером своєю електронною адресою, куди інфлюенсер відправив загадку з локацією. 

Тож у визначений день, над полем, де стояли тисячі людей, банкноти розвіялися та засипали землю, а очевидці з пакетами кинулися їх збирати. Мільйон доларів учасники івенту зібрали менш як за годину. Як видно на відео, люди приходили цілими компаніями, з пластиковими пакетами та намагалися вихопити гроші з-під носа одне одного

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