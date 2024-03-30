В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетной атаки на Каменское

Этим утром в больнице скончался 36-летний мужчина, пострадавший во время атаки на Каменское накануне. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Мужчину доставали из-под завалов разбитого дома. Медики до последнего сражались за его жизнь. Сделали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми.
Искренние соболезнования родным погибшего, — написал Лысак.
В больнице до сих пор лечится 47-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Остальные травмированные в ту ночь – приходят в себя дома.
Напомним, в результате атаки на дачный кооператив в Каменском пострадали пять человек. Среди них – 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь. Дома лечатся местные жители 19 и 47 лет.
Читайте также:
Автор:
Очередная беспокойная ночь в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области мужчина попал в ДТП, пытался сбежать, а…
В одном из университетов Днепра обнаружили нарушений на 1,5 млн…
В Днепре ищут семью для уточки.
Совсем скоро украинцы смогут жениться онлайн.
В Кривом Роге в Днепропетровской области задержали мародера.
Очередная беспокойная ночь в Днепропетровской области.
Хорошего дня, друзья!
В Днепропетровской области мужчина попал в ДТП, пытался сбежать, а когда не удалось - дал взятку.
Такие выводы сделала комиссия УИНП.
В одном из университетов Днепра обнаружили нарушений на 1,5 млн гривен.
В Днепре ищут семью для уточки.
В полиции сообщили сразу о двух резонансных семейных убийствах.
В Днепре после ливня появилась яркая радуга.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!