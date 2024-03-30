В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетной атаки на Каменское

Пострадавший в результате обстрела Каменского 29 марта мужчина скончался в больнице.

Этим утром в больнице скончался 36-летний мужчина, пострадавший во время атаки на Каменское накануне. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Мужчину доставали из-под завалов разбитого дома. Медики до последнего сражались за его жизнь. Сделали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми.

Искренние соболезнования родным погибшего, — написал Лысак.

В больнице до сих пор лечится 47-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Остальные травмированные в ту ночь – приходят в себя дома.

Напомним, в результате атаки на дачный кооператив в Каменском пострадали пять человек. Среди них – 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь. Дома лечатся местные жители 19 и 47 лет.

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