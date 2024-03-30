Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетной атаки на Каменское

В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетной атаки на Каменское

Сегодня 11:00
просмотров

Пострадавший в результате обстрела Каменского 29 марта мужчина скончался в больнице.

Новости Днепра про В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетной атаки на Каменское

Этим утром в больнице скончался 36-летний мужчина, пострадавший во время атаки на Каменское накануне. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Мужчину доставали из-под завалов разбитого дома. Медики до последнего сражались за его жизнь. Сделали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми.

Искренние соболезнования родным погибшего, — написал Лысак.

В больнице до сих пор лечится 47-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Остальные травмированные в ту ночь – приходят в себя дома.

Напомним, в результате атаки на дачный кооператив в Каменском пострадали пять человек. Среди них – 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь. Дома лечатся местные жители 19 и 47 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетной атаки на КаменскоеУкраїнська Новости Днепра про В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетной атаки на КаменскоеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ночью 30 марта Днепропетровщину атаковали дроны: вспыхнул пожар
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Ночью 30 марта Днепропетровщину атаковали дроны: вспыхнул пожар

    Очередная беспокойная ночь в Днепропетровской области.

    В Павлограде нетрезвый водитель на авто вылетел в кювет, пытался скрыться с места ДТП, а затем дал взятку
    Новости Днепра
    Вчера 22:03
    В Павлограде нетрезвый водитель на авто вылетел в кювет, пытался скрыться с места ДТП, а затем дал взятку

    В Днепропетровской области мужчина попал в ДТП, пытался сбежать, а…

    1,5 млн убытков: какие финансовые нарушения нашли аудиторы в Приднепровской государственной академии
    Новости Днепра
    Вчера 20:43
    1,5 млн убытков: какие финансовые нарушения нашли аудиторы в Приднепровской государственной академии

    В одном из университетов Днепра обнаружили нарушений на 1,5 млн…

    Не для еды, а для души: в Днепре старенькой утке ищут семью
    Новости Днепра
    Вчера 20:03
    Не для еды, а для души: в Днепре старенькой утке ищут семью

    В Днепре ищут семью для уточки.

    Последние новости

    «Быстро, как в Лас-Вегасе»: в Украине разрешили жениться в Дії
    «Быстро, как в Лас-Вегасе»: в Украине разрешили жениться в Дії

    Совсем скоро украинцы смогут жениться онлайн.

    Сегодня 10:20
    2
    просмотров
    В Кривом Роге мародер обворовывал дома, пострадавшие от «прилетов»
    В Кривом Роге мародер обворовывал дома, пострадавшие от «прилетов»

    В Кривом Роге в Днепропетровской области задержали мародера.

    Сегодня 09:32
    3
    просмотров
    Ночью 30 марта Днепропетровщину атаковали дроны: вспыхнул пожар
    Ночью 30 марта Днепропетровщину атаковали дроны: вспыхнул пожар

    Очередная беспокойная ночь в Днепропетровской области.

    Сегодня 08:30
    2
    просмотров
    Погода на 30 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 30 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Павлограде нетрезвый водитель на авто вылетел в кювет, пытался скрыться с места ДТП, а затем дал взятку
    В Павлограде нетрезвый водитель на авто вылетел в кювет, пытался скрыться с места ДТП, а затем дал взятку

    В Днепропетровской области мужчина попал в ДТП, пытался сбежать, а когда не удалось - дал взятку.

    Вчера 22:03
    4
    просмотров
    Еще два населенных пункта Днепропетровщины имеют «имперские» корни
    Еще два населенных пункта Днепропетровщины имеют «имперские» корни

    Такие выводы сделала комиссия УИНП.

    Вчера 21:33
    3
    просмотров
    1,5 млн убытков: какие финансовые нарушения нашли аудиторы в Приднепровской государственной академии
    1,5 млн убытков: какие финансовые нарушения нашли аудиторы в Приднепровской государственной академии

    В одном из университетов Днепра обнаружили нарушений на 1,5 млн гривен.

    Вчера 20:43
    4
    просмотров
    Не для еды, а для души: в Днепре старенькой утке ищут семью
    Не для еды, а для души: в Днепре старенькой утке ищут семью

    В Днепре ищут семью для уточки.

    Вчера 20:03
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области сыновья убили своих родителей: что известно
    В Днепропетровской области сыновья убили своих родителей: что известно

    В полиции сообщили сразу о двух резонансных семейных убийствах.

    Вчера 19:35
    7
    просмотров
    В Днепре после сильного грома на «голые» деревья и ливня над городом появилась радуга: что это предвещает (ФОТО)
    В Днепре после сильного грома на «голые» деревья и ливня над городом появилась радуга: что это предвещает (ФОТО)

    В Днепре после ливня появилась яркая радуга.

    Вчера 18:47
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх