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  • У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кам’янське

У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кам’янське

Сьогодні 11:00
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Постраждалий внаслідок обстрілу Кам'янського 29 березня помер у лікарні.

Новости Днепра про У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кам'янське

Цим ранком у лікарні помер 36-річний чоловік, який постраждав під час атаки на Кам’янське напередодні. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Чоловіка діставали з-під завалів потрощеного будинку. Медики до останнього боролися за його життя. Зробили все можливе, але поранення були занадто важкими.

Щирі співчуття рідним загиблого, – написав Лисак.

У лікарні досі перебуває 47-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості. Решта травмованих тієї ночі – оговтуються вдома.

Нагадаємо, внаслідок атаки на дачний кооператив у Кам’янському постраждали п’ятеро людей. Серед них – 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Вдома лікуються місцеві мешканки 19 та 47 років. 

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