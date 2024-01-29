В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра

В Украине могут увеличиться тарифы на электроэнергию.

На фоне новостей о том, что должникам снова начали отключать свет, в Украине заговорили об очередном повышении тарифов на электричество. Цена может вырасти вдвое. По крайней мере, такие инсайты рассказал «Телеграфу» нардеп и член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Точной даты, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество, пока нет. По словам Сергея Нагорняка, либерализация тарифов и отмена моратория – одно из требований иностранных партнеров. В сентябре 2023 года украинское правительство получило письмо с перечнем реформ, которые необходимо провести. Это якобы должны сделать за 12 месяцев – до сентября 2024 года. То есть, цены на электроэнергию могут повысить уже летом.

Нагорняк отмечает, что правительство поможет некоторым категориям населения, для которых повышение тарифов будет самым болезненным. Но остальным потребителям придется справляться своими силами, так как денег для субсидирования всех не хватит.

Что касается цен, то тарифы могут вырасти в два раза. Стоимость одного киловатта может достигнуть почти 6 гривен. Такова рыночная себестоимость электроэнергии.

По словам Нагорняка, либерализация тарифов даст двум государственным компаниям возможность перестать дотировать население и через год собрать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС, чтобы создать новые мощности.

Напомним, в Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги.

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