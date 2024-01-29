Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра

В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра

Сегодня 14:25
просмотров

В Украине могут увеличиться тарифы на электроэнергию.

Новости Днепра про В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра

На фоне новостей о том, что должникам снова начали отключать свет, в Украине заговорили об очередном повышении тарифов на электричество. Цена может вырасти вдвое. По крайней мере, такие инсайты рассказал «Телеграфу» нардеп и член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Точной даты, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество, пока нет. По словам Сергея Нагорняка, либерализация тарифов и отмена моратория – одно из требований иностранных партнеров. В сентябре 2023 года украинское правительство получило письмо с перечнем реформ, которые необходимо провести. Это якобы должны сделать за 12 месяцев – до сентября 2024 года. То есть, цены на электроэнергию могут повысить уже летом.

Нагорняк отмечает, что правительство поможет некоторым категориям населения, для которых повышение тарифов будет самым болезненным. Но остальным потребителям придется справляться своими силами, так как денег для субсидирования всех не хватит.

Что касается цен, то тарифы могут вырасти в два раза. Стоимость одного киловатта может достигнуть почти 6 гривен. Такова рыночная себестоимость электроэнергии.

По словам Нагорняка, либерализация тарифов даст двум государственным компаниям возможность перестать дотировать население и через год собрать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС, чтобы создать новые мощности.

Напомним, в Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги.

Читайте также:

Новости Днепра про В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители ДнепраУкраїнська Новости Днепра про В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители ДнепраРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024
Новости Днепра
Сегодня 15:03
Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024

В рамках программы «Доступні ліки» жители Днепра могут получить ряд…

Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:17
Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Причудливые скульптуры разместили возле многоэтажек жители Днепра.

История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом
Новости Днепра
Сегодня 12:54
История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом

Днепр – город в котором есть несколько балок. В каждой…

В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше
Новости Днепра
Сегодня 12:23
В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше

В Днепре снова некоторые трамваи поедут в последний рейс раньше.

Последние новости

Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024
Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024

В рамках программы «Доступні ліки» жители Днепра могут получить ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого необходимо иметь при себе электронный рецепт от врача – семейного или узкопрофильного специалиста.

Сегодня 15:03
просмотров
Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)
Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Причудливые скульптуры разместили возле многоэтажек жители Днепра.

Сегодня 13:17
2
просмотров
История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом
История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом

Днепр – город в котором есть несколько балок. В каждой из них живут люди. Долгая – не исключение. Она известна со дня основания города и за все это время называлась по-разному. Первое ее название – Боброва, потом Жандармская, после –…

Сегодня 12:54
3
просмотров
Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»
Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Сегодня 12:28
6
просмотров
В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше
В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше

В Днепре снова некоторые трамваи поедут в последний рейс раньше.

Сегодня 12:23
3
просмотров
«Такое количество видим впервые»: почему в Днепре значительно увеличилось количество лебедей
«Такое количество видим впервые»: почему в Днепре значительно увеличилось количество лебедей

В Днепре лебединый бум.

Сегодня 11:42
3
просмотров
Днепр в 2024 году – самый криминальный город Восточной Европы
Днепр в 2024 году – самый криминальный город Восточной Европы

Днепр – один из самых криминальных городов Восточной Европы.

Сегодня 10:41
7
просмотров
В Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции
В Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции

Предварительно, мужчина выпал из окна многоэтажного дома.

Сегодня 09:00
2
просмотров
ЦЭК анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля: адреса
ЦЭК анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля: адреса

Пока это касается жителей города Желтые Воды и села Надеждовка Криворожского района.

Сегодня 08:28
4
просмотров
На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский «шахед»: обломки упали на территорию агропредприятия
На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский «шахед»: обломки упали на территорию агропредприятия

Вчера вечером россияне атаковали Днепропетровщину беспилотником типа "Shahed".

Сегодня 07:56
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх