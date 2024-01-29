У 2024 підвищать тарифи на електрику: скільки будуть платити мешканці Дніпра

В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію.

На тлі новин про те, що боржникам знову почали відключати світло, в Україні заговорили про чергове підвищення тарифів на електрику. Ціна може зрости вдвічі. Принаймні такі інсайти розповів “Телеграфу” нардеп та член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Точної дати, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику, наразі немає. За словами Сергія Нагорняка, лібералізація тарифів та скасування мораторію одна із вимог іноземних партнерів. У вересні 2023 український уряд отримав лист з переліком реформ, які необхідно провести. Це нібито мають зробити за 12 місяців – до вересня 2024 року. Тобто ціни на електроенергію можуть підвищити вже влітку.

Нагорняк зауважує, що уряд допоможе деяким категоріям населення, для яких підвищення тарифів буде найболючішим. Але решті споживачів доведеться справлятися своїми силами, позаяк грошей для субсидування всіх не вистачить.

Що ж стосується цін, то тарифи можуть зрости у двічі. Вартість одного кіловата може сягнути майже 6 гривень. Такою наразі є ринкова собівартість електроенергії.

За словами Нагорняка, лібералізація тарифів дасть двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік назбирати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС, аби створити нові потужності.

Нагадаємо, у Дніпрі “ЦЕК” оприлюднила список адрес, де планують відключити світло за борги.

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