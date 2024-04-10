Уже не надеялись увидеть: в заповедник близ Днепра мигрировали редкие птицы

Ученые, мониторящие миграцию птиц в заповеднике Днепровско-Орильский, в очередной раз проинспектировали территории природоохранной зоны. В частности, исследовали участки в Обуховской пойме, в районе каменистого острова и на водоемах Таромского уступа.
Были исследованы особенности формирования новых островов у левого берега Днепра в пределах заповедника и очередные исследования мигрирующей орнитофауны природного заповедника «Днепровско-Орильский». Следует заметить, что результаты выезда очень хорошие. Миграция птиц через заповедник проходит достаточно интенсивно, — говорится на Facebook-странице заповедника.
Инспекторы отметили, что в заповедных лесах полным ходом поют зяблики, певческие дрозды, ольшанки, овцеводы, мухоловки-белошейки и другие лесные птицы.
Во время учета зафиксировали значительное количество кряквы, чиренок большой и малой, черней разных видов, лебедей, пирникоз и других птиц.
Гоголь уже ушел из заповедника дальше, но очень порадовало появление золы, которая, хоть и не внесена в Красную книгу Украины, но имеет негативные тенденции численности в европейском и мировом масштабе. Также было очень приятно увидеть появление целой группы белоглазых черней (Красная книга Украины), – отмечают ученые.
На территории заповедника появились птицы, которые здесь не ожидали увидеть. Речь идет о белоглазой черне, которая эвакуировалась во время паводков в 2023 году.
Ученые сомневались, что птичка вернется в заповедник, но пернатые снова здесь появились и начали осваивать новые площади.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что неизвестные повредили уникальный объект в заповеднике вблизи Днепра.
Читайте также:
Автор:
В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах.…
Наслаждайтесь весной!
В Днепре полицейские задержали мужчину, ножом порезавшего родного брата.
В Днепре объявили приговор женщине, которая в течение двух месяцев…
Поздравляем!
В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.
Полезная информация!
Наслаждайтесь весной!
Важна любая информация!
В Днепре полицейские задержали мужчину, ножом порезавшего родного брата.
В Днепре объявили приговор женщине, которая в течение двух месяцев выносила из магазина дорогие духи.
Спасибо за защиту!
8 апреля произошло событие десятилетия - полное солнечное затмение, закрывшее солнце для более 30 млн человек.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!