Уже не надеялись увидеть: в заповедник близ Днепра мигрировали редкие птицы

Ученые, мониторящие миграцию птиц в заповеднике Днепровско-Орильский, в очередной раз проинспектировали территории природоохранной зоны. В частности, исследовали участки в Обуховской пойме, в районе каменистого острова и на водоемах Таромского уступа.

Были исследованы особенности формирования новых островов у левого берега Днепра в пределах заповедника и очередные исследования мигрирующей орнитофауны природного заповедника «Днепровско-Орильский». Следует заметить, что результаты выезда очень хорошие. Миграция птиц через заповедник проходит достаточно интенсивно, — говорится на Facebook-странице заповедника.

Инспекторы отметили, что в заповедных лесах полным ходом поют зяблики, певческие дрозды, ольшанки, овцеводы, мухоловки-белошейки и другие лесные птицы.

Во время учета зафиксировали значительное количество кряквы, чиренок большой и малой, черней разных видов, лебедей, пирникоз и других птиц.

Гоголь уже ушел из заповедника дальше, но очень порадовало появление золы, которая, хоть и не внесена в Красную книгу Украины, но имеет негативные тенденции численности в европейском и мировом масштабе. Также было очень приятно увидеть появление целой группы белоглазых черней (Красная книга Украины), – отмечают ученые.

На территории заповедника появились птицы, которые здесь не ожидали увидеть. Речь идет о белоглазой черне, которая эвакуировалась во время паводков в 2023 году.

Ученые сомневались, что птичка вернется в заповедник, но пернатые снова здесь появились и начали осваивать новые площади.