Вже не сподівалися побачити: до заповідника поблизу Дніпра мігрували рідкісні птахи

У заповіднику поблизу Дніпра виявили рідкісних птахів.

Науковці, які моніторять міграцію птахів у заповіднику Дніпровсько-Орільський, вчергове проінспектували території природоохоронної зони. Зокрема, дослідили ділянки в Обухівській заплаві, у районі острова Кам’янистий та на водоймах Таромського уступу.

Були досліджені особливості формування нових островів біля лівого берега Дніпра в межах заповідника та чергові дослідження мігруючої орнітофауни природного заповідника “Дніпровсько-Орільський”. Слід зауважити, що результати виїзду дуже гарні. Міграція птахів через заповідник проходить доволі інтенсивно, – йдеться на Facebook-сторінці заповідника. Інспектори зазначили, що в заповідних лісах повним ходом співають зяблики, співочі дрозди, вільшанки, вівчарики, мухоловки-білошийки та інші лісові птахи. Під час обліку зафіксували значну кількість крижня, чирянок великої та малої, черней різних видів, лебедів, пірникоз та інших птахів. Гоголь вже пішов із заповідника далі, але дуже порадувала поява попелюха, який, хоч і не внесений в Червону книгу України, але має негативні тенденції чисельності в європейському та світовому масштабі. Також було дуже приємно побачити появу цілої групи білооких черней (Червона книга України), – зауважують науковці. На території заповідника з’явилися птахи, який тут не очікували побачити. Мова йде про білооку чернь, яка евакуювалася під час паводків у 2023 році.

Науковці сумнівалися, що пташка повернеться до заповідника, але пернаті знову тут з’явилися та почали освоювати нові площі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що невідомі пошкодили унікальний об’єкт у заповіднику поблизу Дніпра.

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