Вже не сподівалися побачити: до заповідника поблизу Дніпра мігрували рідкісні птахи

Науковці, які моніторять міграцію птахів у заповіднику Дніпровсько-Орільський, вчергове проінспектували території природоохоронної зони. Зокрема, дослідили ділянки в Обухівській заплаві, у районі острова Кам’янистий та на водоймах Таромського уступу.
Були досліджені особливості формування нових островів біля лівого берега Дніпра в межах заповідника та чергові дослідження мігруючої орнітофауни природного заповідника “Дніпровсько-Орільський”. Слід зауважити, що результати виїзду дуже гарні. Міграція птахів через заповідник проходить доволі інтенсивно, – йдеться на Facebook-сторінці заповідника.
Гоголь вже пішов із заповідника далі, але дуже порадувала поява попелюха, який, хоч і не внесений в Червону книгу України, але має негативні тенденції чисельності в європейському та світовому масштабі. Також було дуже приємно побачити появу цілої групи білооких черней (Червона книга України), – зауважують науковці.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що невідомі пошкодили унікальний об’єкт у заповіднику поблизу Дніпра.
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