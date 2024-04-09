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  • Невідомі пошкодили унікальний об’єкт у заповіднику поблизу Дніпра: що відомо

Невідомі пошкодили унікальний об’єкт у заповіднику поблизу Дніпра: що відомо

Сьогодні 11:22
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У Дніпровсько-Орільському заповіднику хтось пошкодив унікальний об'єкт.

Новости Днепра про Невідомі пошкодили унікальний об'єкт у заповіднику поблизу Дніпра: що відомо

Під час чергової інспекції співробітники заповідника виявили пошкодження геоморфологічного об’єкта – піщаних кучугур. Ймовірно, хтось заїхав на пагорб якимось транспортом. 

Про це повідомили у Дніпровсько-Орільському заповіднику.

Черговий спільний виїзд науковців та інспекторів заповідника. Інспектором Юрієм Соколенко та науковцем Вадимом Стефанським проведено дослідження пошкоджень транспортними засобами унікального геоморфологічного об’єкту на території заповідника – піщані кучугури. Інспектовано площу, яка є прилеглою до прибортової стариці в районі оз. Сокілки та Горбове. Також виконано польові геолого-геоморфологічні спостереження, – йдеться у повідомленні.

Піщані кучугури – важлива частина заповідника. Хоч ці пагорби і виглядають звичайними, але це унікальний геоморфологічний об’єкт, який не можна руйнувати, а тим паче кататися на ньому машинами. 

Що цікаво, нині відвідування заповідника заборонено, тому людей сюди не пускають. Нині знайти винних у пошкодженні пагорбів не вдалося та і не вдасться. 

Новости Днепра про Невідомі пошкодили унікальний об'єкт у заповіднику поблизу Дніпра: що відомо

Новости Днепра про Невідомі пошкодили унікальний об'єкт у заповіднику поблизу Дніпра: що відомо

Новости Днепра про Невідомі пошкодили унікальний об'єкт у заповіднику поблизу Дніпра: що відомо

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Новости Днепра про Невідомі пошкодили унікальний об'єкт у заповіднику поблизу Дніпра: що відомоУкраїнська

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