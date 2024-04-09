Неизвестные повредили уникальный объект в заповеднике вблизи Днепра: что известно

Во время очередной инспекции сотрудники заповедника обнаружили повреждение геоморфологического объекта – песчаных сугробов. Вероятно, кто-то заехал на холм каким-нибудь транспортом.
Об этом сообщили в Днепровско-Орильском заповеднике.
Очередной общий выезд ученых и инспекторов заповедника. Инспектором Юрием Соколенко и ученым Вадимом Стефанским проведено исследование повреждений транспортными средствами уникального геоморфологического объекта на территории заповедника – песчаные сугробы. Инспектирована площадь, прилегающая к прибортовой старице в районе оз. Соколки и Горбовое. Также выполнены полевые геолого-геоморфологические наблюдения, — говорится в сообщении.
Песчаные сугробы – важная часть заповедника. Хотя эти холмы и выглядят обычными, это уникальный геоморфологический объект, который нельзя разрушать, а тем более кататься на нем машинами.
Что интересно, сейчас посещение заповедника запрещено, поэтому людей сюда не пускают и непонятно, как сюда пробрались чужие. Пока что найти виновных в повреждении холмов не удалось и скорей всего не удастся.
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