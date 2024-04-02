Уже 18 пострадавших из-за удара по Днепру: в каком они состоянии

Сейчас в больницах 12 человек, пострадавших из-за удара по Днепру.

Число пострадавших из-за ракетного удара по Днепру 2 апреля возросло до 18 человек.

Среди 12 госпитализированных, пятеро – дети. Глава ОВА Сергей Лысак посетил пострадавших в больнице и рассказал об их состоянии. «Тяжелых» ранений нет. Все госпитализированы — в состоянии средней тяжести.

Впрочем, говорят, все будет хорошо. Большая благодарность нашим медикам! И скорейшего выздоровления потерпевшим! – написал Лысак.

Среди пострадавших подростки, находившееся во время удара в спортивной школе, а также прохожие, которые были вблизи эпицентра взрыва.

Напомним, из-за удара повреждены колледж, детсад и спортивная школа. Выбито более 700 окон в многоквартирных домах. Ранее мы публиковали фотографии от ГСЧС и полиции с места атаки.

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