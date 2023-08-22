Ушел из дома и пропал: в Днепре полиция разыскивает 15-летнего парня

Присмотритесь к фото!

В Днепре полиция разыскивает 15-летнего Даниила Аверченкова.

22 августа около 11:30 парень ушел из дома в Шевченковском районе города и пропал.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: футболка, шорты.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 09 51 105, (063) 93 15 327 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчину.

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