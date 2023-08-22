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В Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюанс

Сегодня 11:27
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Сезон консервации в самом разгаре – жители Днепра покупают овощи и фрукты и делают заготовки на зиму.

Новости Днепра про В Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюанс

Цены местами кусаются, а иногда приятно удивляют – это уж как повезет.

Так, журналисты dnepr.info нашли на стихийном рынке огурцы по 5 грн за килограмм, однако есть нюанс – они не лучшего качества. Немного пожелтевшие, вялые. Одним словом – второго сорта.

Новости Днепра про В Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюанс

Кстати, в «Варусе» тоже продают огурцы второго сорта, но дороже — 19,90 грн за килограмм.

Новости Днепра про В Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюанс

В целом цены на огурцы сейчас в Днепре на уровне 20-30 грн за килограмм.

Новости Днепра про В Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюанс

Новости Днепра про В Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюанс

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Новости Днепра про В Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюансУкраїнська Новости Днепра про В Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюансРусский

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