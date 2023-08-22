В Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюанс

Цены местами кусаются, а иногда приятно удивляют – это уж как повезет.
Так, журналисты dnepr.info нашли на стихийном рынке огурцы по 5 грн за килограмм, однако есть нюанс – они не лучшего качества. Немного пожелтевшие, вялые. Одним словом – второго сорта.
Кстати, в «Варусе» тоже продают огурцы второго сорта, но дороже — 19,90 грн за килограмм.
В целом цены на огурцы сейчас в Днепре на уровне 20-30 грн за килограмм.
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