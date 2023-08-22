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  • Массовое минирование всех школ в Днепропетровской области: правоохранители проверили 396 объектов

Массовое минирование всех школ в Днепропетровской области: правоохранители проверили 396 объектов

Сегодня 08:30
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"Минеры" никак не успокоятся.

Новости Днепра про Массовое минирование всех школ в Днепропетровской области: правоохранители проверили 396 объектов

Вчера, 21 августа, неизвестный мужчина позвонил на номер, который принадлежит полиции охраны г. Киев, и сообщил о минировании всех школ Днепропетровщины.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

Правоохранители проверили 396 объектов. Взрывоопасных предметов не обнаружили, к счастью, информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре посреди улицы нашли гранату: комментарий полиции

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Новости Днепра про Массовое минирование всех школ в Днепропетровской области: правоохранители проверили 396 объектовУкраїнська Новости Днепра про Массовое минирование всех школ в Днепропетровской области: правоохранители проверили 396 объектовРусский

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