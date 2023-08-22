Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты: «Укрзализныця» показала обновленные плацкартные вагоны (ФОТО)

Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты: «Укрзализныця» показала обновленные плацкартные вагоны (ФОТО)

Сегодня 09:04
просмотров

В последнее время большинство украинцев во время поездок предпочитают железнодорожные перевозки - это и относительно дешево, и надежно.

Новости Днепра про Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты:

Но иногда не очень комфортно, поэтому «Укрзализныця» пытается улучшать сервис.

Так, недавно компания показала, как выглядят обновленные плацкартные вагоны.

Они будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное управляемое освещение.

Новости Днепра про Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты:

Новости Днепра про Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты:

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях «Укрзализныци» эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты:

Новости Днепра про Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты:

Пока такие вагоны будут курсировать на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

Надеемся, что в скором времени обновленные плацкарты появятся и в поездах, курсирующих через Днепр.

Читайте также:

Новости Днепра про Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты: Українська Новости Днепра про Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты: Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Разорвалась в воздухе: стало известно, какой ракетой россияне атаковали Кривой Рог
Новости Днепра
Сегодня 09:59
Разорвалась в воздухе: стало известно, какой ракетой россияне атаковали Кривой Рог

Сегодня, 22 августа, около 05:30 в Кривом Роге раздался взрыв.

Вилкул рассказал подробности ракетного удара по Кривому Рогу: критическая инфраструктура перешла на генераторы
Новости Днепра
Сегодня 09:22
Вилкул рассказал подробности ракетного удара по Кривому Рогу: критическая инфраструктура перешла на генераторы

Сегодня оккупанты атаковали Днепропетровщину ракетой и беспилотниками.

Массовое минирование всех школ в Днепропетровской области: правоохранители проверили 396 объектов
Новости Днепра
Сегодня 08:30
Массовое минирование всех школ в Днепропетровской области: правоохранители проверили 396 объектов

"Минеры" никак не успокоятся.

Сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса
Новости Днепра
Сегодня 06:45
Сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса

Подготовьтесь! 

Последние новости

Разорвалась в воздухе: стало известно, какой ракетой россияне атаковали Кривой Рог
Разорвалась в воздухе: стало известно, какой ракетой россияне атаковали Кривой Рог

Сегодня, 22 августа, около 05:30 в Кривом Роге раздался взрыв.

Сегодня 09:59
5
просмотров
Вилкул рассказал подробности ракетного удара по Кривому Рогу: критическая инфраструктура перешла на генераторы
Вилкул рассказал подробности ракетного удара по Кривому Рогу: критическая инфраструктура перешла на генераторы

Сегодня оккупанты атаковали Днепропетровщину ракетой и беспилотниками.

Сегодня 09:22
5
просмотров
Массовое минирование всех школ в Днепропетровской области: правоохранители проверили 396 объектов
Массовое минирование всех школ в Днепропетровской области: правоохранители проверили 396 объектов

"Минеры" никак не успокоятся.

Сегодня 08:30
6
просмотров
Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА
Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА

Сегодня ночь на Днепропетровщине была тревожной.

Сегодня 07:45
10
просмотров
Сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса
Сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса

Подготовьтесь! 

Сегодня 06:45
6
просмотров
Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Как остатки античного города: в сети показали руины Криворожского Колизея (ФОТО)
Как остатки античного города: в сети показали руины Криворожского Колизея (ФОТО)

Местные шутливо называют их "Помпеями" после реставрации.

Вчера 21:58
7
просмотров
В Днепр и область запретили завозить продукты из Германии: что именно и в чем дело
В Днепр и область запретили завозить продукты из Германии: что именно и в чем дело

В Днепропетровскую область запретили ввозить мясо птицы и яйца, изготовленные в Германии.

Вчера 21:26
220
просмотров
Новые правила передачи показателей газа: несколько изменилось для некоторых районов Днепра и области
Новые правила передачи показателей газа: несколько изменилось для некоторых районов Днепра и области

Это касается пользователей, живущих в Днепровском и Криворожском районах.

Вчера 20:43
15
просмотров
«Слетаем с кровати»: в Днепре ночных стритрейсеров заметили уже на четырех улицах
«Слетаем с кровати»: в Днепре ночных стритрейсеров заметили уже на четырех улицах

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который поможет бороться с безумными ночными гонщиками, пугающими украинцев.

Вчера 20:03
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх