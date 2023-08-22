Кондиционеры, управляемый свет и вакуумные туалеты: «Укрзализныця» показала обновленные плацкартные вагоны (ФОТО)

В последнее время большинство украинцев во время поездок предпочитают железнодорожные перевозки - это и относительно дешево, и надежно.

Но иногда не очень комфортно, поэтому «Укрзализныця» пытается улучшать сервис.

Так, недавно компания показала, как выглядят обновленные плацкартные вагоны.

Они будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное управляемое освещение.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях «Укрзализныци» эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение, — говорится в сообщении.

Пока такие вагоны будут курсировать на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

Надеемся, что в скором времени обновленные плацкарты появятся и в поездах, курсирующих через Днепр.

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