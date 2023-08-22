У Дніпрі кілограм огірків продають по 5 грн, але є нюанс

Ціни місцями кусаються, а іноді приємно дивують – це вже як пощастить.
Так, журналісти dnepr.info знайшли на стихійному ринку огірки по 5 грн за кілограм, проте є нюанс – вони не найкращої якості. Трішки пожовтілі, в’ялі. Одним словом – другого ґатунку.
До речі, у “Варусі” теж продають огірки другого ґатунку, але дорожче – 19,90 грн за кілограм.
А загалом ціни на огірки зараз у Дніпрі на рівні 20-30 грн за кілограм.
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